В декабре будет больше свадеб

В этом году в декабре в Азербайджане будет больше свадеб, чем обычно.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили владельцы дворца торжеств.

Однако важно отметить, что в ноябре дороги не были закрыты, ограничения не применялись. Поэтому те, кто успел организовать свадьбу в этом месяце, оказались в более выгодном положении. Многие, кто перенес свадьбу на декабрь, теперь могут столкнуться с проблемой поиска свободных мест.



По словам владельцев, в дворцах торжеств бывают как слабые, так и сезонные месяцы. После 2 месяцев Мухаррама, поста и мая, 4 месяца из оставшихся 8 являются слабыми, а 4 - активными.

Но повлияет ли большое количество свадеб в декабре на цены меню?

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