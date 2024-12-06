Как идет процесс реконструкции автодороги Агдам-Физули?

Продолжается строительство автодороги Агдам-Физули.

Как сообщает Day.Az информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, дорога длиной 65,7 км и шириной 15 метров строится с 4 полосами движения.

В целом 82% строительных работ по проекту завершено.

Напомним, что через Агдамский, Агджабединский, Физулинский районы проходит автодорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам. Строительство данной дороги обеспечит комфортный проезд из Барды в Агдам и Физули, а также в обратном направлении.