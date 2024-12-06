https://news.day.az/society/1713174.html Как идет процесс реконструкции автодороги Агдам-Физули? - ФОТО - ВИДЕО Продолжается строительство автодороги Агдам-Физули. Как сообщает Day.Az информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Согласно информации, дорога длиной 65,7 км и шириной 15 метров строится с 4 полосами движения. В целом 82% строительных работ по проекту завершено.
Как идет процесс реконструкции автодороги Агдам-Физули? - ФОТО - ВИДЕО
Продолжается строительство автодороги Агдам-Физули.
Как сообщает Day.Az информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, дорога длиной 65,7 км и шириной 15 метров строится с 4 полосами движения.
В целом 82% строительных работ по проекту завершено.
Напомним, что через Агдамский, Агджабединский, Физулинский районы проходит автодорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автодороги Барда-Агдам. Строительство данной дороги обеспечит комфортный проезд из Барды в Агдам и Физули, а также в обратном направлении.
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