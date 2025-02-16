https://news.day.az/society/1730656.html К сведению водителей - видимость ограничена Объявлена ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на некоторых участках автомобильных магистралей ожидается туман. В связи с этим видимость может снизиться до 500-1000 метров.
К сведению водителей - видимость ограничена
Объявлена ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на некоторых участках автомобильных магистралей ожидается туман.
В связи с этим видимость может снизиться до 500-1000 метров.
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