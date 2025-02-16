К сведению водителей

Объявлена ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на некоторых участках автомобильных магистралей ожидается туман.

В связи с этим видимость может снизиться до 500-1000 метров.