Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 26 -30° тепла, днём - 35 - 40° тепла

Атмосферное давление будет ниже нормы - около 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днём - 35-40%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 23 - 28° тепла, днём - от 35-40° тепла, в некоторых местах - до 41° тепла. В горах температура ночью опустится до 17-22° тепла, днём 29-34° тепла.