Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в некоторых пригородах возможны небольшие кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем - 29-33°. Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана местами возможны периодические осадки и грозы, местами - ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер - восточный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35°, в горах: ночью - 12-17°, днем - 18-23° тепла.