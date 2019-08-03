Руководство мадридского "Реала" вновь заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермена" Неймара, сообщает Sky Sport Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уведомляет источник, "сливочные" хотят включить сразу нескольких игроков в сделку по бразильцу. В их число входит и хавбек Лука Модрич.

В составе "ПСЖ" Неймар выступает с лета 2017 года. Французская команда купила игрока у каталонской "Барселоны" за рекордные €222 млн. Соглашение нападающего с парижским клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2018/19 футболист сыграл в 28 встречах на клубном уровне, став автором 23 голов и 13 результативных передач.

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