В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. В ходе встречи нападающий "Сити" Габриэл Жезус обыграл лидера "мерсисайдцев" Вирджила ван Дейка. Как сообщает Opta, в последний раз лидер "красных" позволял себя обыграть в марте 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тогда это удалось игроку "Ньюкасла" Микелю Мерино. С тех пор прошло 65 матчей.

Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Один из 11-метровых ударов реализовал украинец Александр Зинченко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 - на гол Рахима Стерлинга "Ливерпуль" ответил ударом Жоэля Матипа.

Вирджил ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда был приобретен у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов - он является самым дорогим защитником в мире.

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