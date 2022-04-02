Команды из США считают, что Национальная арена гимнастики в Баку - одно из лучших сооружений, где они выступали.

Об этом в субботу сказал Trend посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, передает Day.Az.

"Баку проводит множество международных гимнастических соревнований. Я уже не первый раз посещаю Национальную арену гимнастики. Это уникальный объект. Каждый раз, когда я разговариваю с представителями команд из США, они утверждают, что это одно из лучших, если не лучшее сооружение, в котором им приходилось соревноваться", - сказал посол.

По его словам, у команд здесь есть возможность и тренироваться, и соревноваться. Посол выразил надежду, что Баку будет проводить еще большее количество подобных соревнований.

"Спорт - очень важная часть культуры азербайджанского народа. Азербайджан и США развили широкое партнерство в этой области", - сказал Эрл Литценбергер.

Он особенно отметил развитие женского баскетбола в Азербайджане, сказав, что США регулярно направляют в страну тренеров по баскетболу.

Дипломат подчеркнул, что очень рад, что американские спортсмены участвовали в соревнованиях в Баку.

Он добавил, что сам увлекается спортом и часто посещает Шахдаг, чтобы покататься на лыжах.