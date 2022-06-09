«Ливерпуль» сделал «Баварии» скидку на покупку Мане

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария" ведут переговоры о переходе нападающего Садио Мане. Об этом сообщает Sport Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, на первой стадии переговоров "Ливерпуль" запрашивал за Мане € 50 млн, но сейчас англичане снизили цену на форварда до € 45 млн.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче "Ливерпуля", в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.

28 мая "Ливерпуль" уступил мадридскому "Реалу" (0:1) в финале главного клубного турнира Европы. Из-за того, что зрители не могли попасть на стадион "Стад де Франс", начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут.