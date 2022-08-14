Мбаппе включил себя в список главных претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал имена главных, по его мнению, претендентов на "Золотой мяч". Его слова передает Le Parisien со ссылкой на France Football, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы назвал Бензема, себя и Мане", - сказал Мбаппе.

Французский журнал France Football 12 августа опубликовал в соцсети расширенный список игроков, претендующих на приз. Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси впервые с 2005 года не был включен в шорт-лист.

В тридцатку лучших игроков планеты в числе других вошли Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Карим Бензема ("Реал", Франция), Роберт Левандовски ("Барселона", Польша), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия).

Имя обладателя "Золотого мяча" будет названо 17 октября.