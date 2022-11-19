Азербайджанские вратари отправятся в Академию Икера Касильяса

Три вратаря Футбольной академии азербайджанского "Сабаила" Фазиль Гасанзаде, Исмаил Новрузов и Суад Байрамов будут тренироваться в Академии Икера Касильяса.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, юные "моряки" отправятся в Дубай (ОАЭ), где пройдут "Уроки мастера" в Академии Касильяса. Помимо самого экс-голкипера сборной Испании, чемпиона мира и 2-кратного чемпиона Европы, в Академии тренируют также и другие известные испанские специалисты. Проект собирает вместе молодых талантов со всего мира и организует для них программы.

