Неймар о своих эмоциях после полученной травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своих эмоциях после полученной травмы в матче с Сербией на чемпионате мира в Катаре, после чего он пропустил игры со Швейцарией и Камеруном. Как сообщает Day.Az его слова передает Globo.

"Я был очень напуган, потому что у меня все было хорошо после очень хорошего сезона. Получить такую ​​травму довольно тяжело. На днях я проплакал всю ночь. Моя семья знает об этом, но все обошлось. Это стоило усилий", - сказал Неймар.

Бразильцы в 1/8 финала турнира нанесли поражение команде Южной Кореи со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с хорватами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.