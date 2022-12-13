Роналдо выразил удовлетворение организацией ЧМ-2022

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо высоко оценил организацию чемпионата мира - 2022, передает COPE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Красивые стадионы, здесь нет пробок, можно посмотреть две или три игры в один день, безупречная безопасность, единство народов...

Это исторический розыгрыш для всего мира. Историческим для арабского мира является тот факт, что мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре", - заявил Роналдо.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

На мундиале уже проходит стадия полуфинала. Первыми свой матч сыграют сборные Хорватии и Аргентины, игра пройдет 13 декабря и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Во втором полуфинале сразятся Франция и Марокко, игра состоится 14 декабря и начнется в 23:00 по бакинскому времени.