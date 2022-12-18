Стали известны подробности конфликта марокканского игрока и главы ФИФА

Журналист SVT Sports Йохан Кючюкаслан раскрыл подробности инцидента между футболистом сборной Марокко Ашрафом Хакими и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после матча за третье место на чемпионате мира - 2022 с Хорватией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне сообщалось, что марокканский футболист в подтрибунном помещении нашел функционера и оскорбил его. Ашраф обвинил Инфантино в том, что ФИФА не хочет, чтобы сборная Марокко получила медали ЧМ. Также Хакими не понравились арбитры, которые были назначены на матч с Хорватией, а также на полуфинал с Францией (0:2).

"Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?" Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы удалили все снятые изображения. Затем Инфантино вышел из-под трибунного помещения, и толпа освистала его", - сказал Кючюкаслан.

Встреча, прошедшая на "Международном стадионе Халифа" в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.

Таким образом, сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале хорватские футболисты потерпели поражение от сборной Аргентины со счетом 0:3, а команда Марокко проиграла французам со счетом 0:2.