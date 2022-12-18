Финал ЧМ-2022: Аргентина забивает второй мяч Франции

Аргентина забивает второй мяч Франции. Алексис Макаллистер нашел свободное пространство и убежал в контратаку. Увидев Анхель Ди Мария, отдал пас вразрез, после чего последний отправил его точно в цель. Счет становится 2:0.

--------

19:23

Сборная Аргентины открывает счет в матче. Лионель Месси выиграл битву характеров и уверенно переиграл Уго Льорис, мощно пробив пенальти в правый нижний угол.

--------

19:01

В городе Лусаил на поле стадиона "Лусаил Айконик" начался финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.