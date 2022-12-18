https://news.day.az/sport/1520699.html Финал ЧМ-2022: Аргентина забивает второй мяч Франции - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Финал ЧМ-2022: Аргентина забивает второй мяч Франции - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Аргентина забивает второй мяч Франции. Алексис Макаллистер нашел свободное пространство и убежал в контратаку. Увидев Анхель Ди Мария, отдал пас вразрез, после чего последний отправил его точно в цель. Счет становится 2:0.
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19:23
Сборная Аргентины открывает счет в матче. Лионель Месси выиграл битву характеров и уверенно переиграл Уго Льорис, мощно пробив пенальти в правый нижний угол.
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19:01
В городе Лусаил на поле стадиона "Лусаил Айконик" начался финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
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