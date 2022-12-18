Стали известны составы сборных Франции и Аргентины на финальный матч ЧМ

Сегодня в финальном матче чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Франции и Аргентины. Команды уже объявили стартовые составы на главный матч турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Сборная Франции: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Финальный матч турнира состоится в 19:00 по бакинскому времени на стадионе "Лусаил Айконик". Главный судья встречи - Шимон Марциняк из Польши.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

В матче за третье место вчера сборная Марокко уступила Хорватии со счетом 1:2.

Сборная Франции является действующим чемпионом турнира. На ЧМ в России "трехцветные" в финале обыграли Хорватию 4:2.