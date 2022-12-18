Месси во второй раз признан лучшим игроком чемпионата мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Day.Az, на прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).