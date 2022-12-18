https://news.day.az/sport/1520745.html Месси во второй раз признан лучшим игроком чемпионата мира
Месси во второй раз признан лучшим игроком чемпионата мира
Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре.
Как передает Day.Az, на прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).
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