Роналдо о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист Роналдо в Twitter прокомментировал победу национальной команды Аргентины над Францией в финале чемпионата мира - 2022, отметив капитана южноамериканской команды Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи", - написал Роналдо.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стал третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.