На ЧМ-2022 был установлен рекорд по количеству серий пенальти

На завершившемся чемпионате мира - 2022 в Катаре был установлен рекорд по количеству серий пенальти в плей-офф. Всего команды выявляли победителя таким образом пять раз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дважды это произошло на стадии 1/8 финала: сборная-открытие турнира Марокко сенсационно переиграла Испанию, а Хорватия дожала неуступчивых японцев. В четвертьфинале серия пенальти также случилась дважды: вновь отличились хорваты, которые выбили одного из фаворитов турнира - Бразилию, также будущий чемпион мира Аргентина переиграла Нидерланды.

Финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией также завершился в серии 11-метровых ударов после того, как основное и дополнительное время завершились вничью. Аргентинцы оказались точнее - 4:2.