Пеле о победе Аргентины на ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист, единственный в истории трехкратный чемпион мира Пеле опубликовал поздравительный пост в социальных сетях после финала чемпионата мира - 2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

"Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре мяча в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем для будущего нашего спорта. И я не могу не поздравить Марокко с невероятным турниром. Приятно видеть, как Африка сияет.

Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего сейчас улыбается", - написал Пеле.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в финале турнира оформил хет-трик и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти, однако это не помогло французам одержать победу и защитить титул, который они выиграли в 2018 году на чемпионате мира в России, когда в финале обыграли Хорватию.

Сборная Марокко дошла до полуфинала, где проиграла Франции, а в матче за третье место уступила Хорватии. При этом марокканцы стали первой сборной из Африки, которая сумела добраться до полуфинала чемпионатов мира.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 1986 году.