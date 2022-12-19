Google поздравила Аргентину с победой на ЧМ-2022

По окончании Чемпионата мира по футболу 2022 компания Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", чтобы поздравить Аргентину с победой. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если вбить в поиске "ЧМ-2022", "Чемпионат мира", "Катар 2022" или другие аналогичные запросы, то можно увидеть таблицу с результатами всех матчей, а также праздничный салют в цветах аргентинского флага. Внизу экрана также появится дополнительная кнопка, которая позволит "запускать" салют по нажатию.

Кроме того, в мобильной версии Google-поиска также была запущена мини-игра, в которой нужно было забивать голы за любимую команду. На момент написания новости соревнование уже завершилось, и пользователь может увидеть его результаты.

В финале Чемпионата мира-2022 Аргентина обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.