Следующий чемпионат мира примут три страны

В Катаре накануне феерично завершился чемпионат мира по футболу. Аргентина и Франция подарили болельщикам яркое и напряженное противостояние с серией пенальти. Победила Аргентина. Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на tvspb.ru.

Этот турнир станет историческим, так как впервые его примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Ранее несколько стран принимали игры чемпионата только в 2002 году - тогда хозяйками были Япония и Южная Корея. В 2026-м турниры пройдут в 16 городах трех стран: 11 - в США, 3 - Мексике и 2 - Канаде.

При этом вырастет в следующем чемпионате мира и число участников турнира - с 32 до 48. Отборочные встречи стартуют уже в следующем году. Тогда же будет определен и окончательный формат группового турнира.

Мексика, принимавшая турниры 1970 и 1986 годов, станет первой страной, которая трижды становилась хозяйкой чемпионата мира.