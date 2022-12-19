Стали известны подробности о черной накидке Месси на награждении победителей ЧМ

Черная накидка (бишт - прим. "Ленты.ру") футболиста Лионеля Месси на награждении победителей ЧМ-2022 была вручена капитану сборной Аргентины для привлечения внимания к катарской культуре, объяснил автор Telegram-канала о новостях из Европы и Турции, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. В беседе с "Лентой.ру" он поделился подробностями о черной накидке футболиста, передает Day.Az.

Аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. 35-летний футболист выиграл турнир и оформил дубль в решающем матче против команды Франции. Всего за семь игр аргентинец забил семь мячей и совершил три голевые передачи. Во время награждения эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани надел на Месси черную национальную накидку.

Цель этого чемпионата была не в том, чтобы Катар занял какую-то позицию в финале, а в продвижении Катара как бренда в мире, сказал политолог.

"Эта черная накидка, как и, кстати, повязки, которые носили многие болельщики, - это продвижение катарской и арабской культуры. В Катаре ее надевают во время торжественных событий. И помимо привлечения внимания к культуре, это был знак уважения к Месси", - сообщил Гасанов.

Политолог убежден, что в дальнейшем такой жест будет играть и политическую роль в создании благоприятного образа Катара в мире.

"Очень много было попыток дискредитировать этот чемпионат. А через такие маленькие хитрости Катар пытается повысить свою значимость. Месси - футболист мирового уровня. Его знают больше, чем некоторых президентов. И надев на него такую накидку, Катар показывает миру: "Это наша культура, и даже сам Месси отдает дань памяти нашей культуре"", - сказал эксперт.

Гасанов добавил, что и на экономике страны это тоже может отразиться. "Катар вообще очень сильно связан с глобальной экономикой: у них большие активы в Британии, во Франции - футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), в котором играет и Мбаппе, и Месси, по сути, принадлежит Катарскому инвестиционному фонду", - перечислил он.

Арабские страны в основном известны благодаря поставкам топлива: газа и нефти. Сейчас они пытаются открыться миру в культурном и социальном плане, заключил эксперт.