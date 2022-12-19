Месси нарушил регламент ФИФА

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси нарушил регламент Международной федерации футбола (ФИФА), когда поднимал Кубок мира в арабском биште после победы в финальном матче чемпионата мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это противоречит политике ФИФА в отношении "праздничных нарядов", которая определена в статье 27 руководства ФИФА по "правилам экипировки".

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.