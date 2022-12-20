Анхель Ди Мария установил уникальное достижение в истории футбола

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил гол в ворота национальной команды Франции в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Этот забитый мяч позволил аргентинцу стать автором уникального достижения, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

34-летний аргентинец стал первым футболистом в истории, кто забивал голы в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

Ди Мария забил в ворота сборной Нигерии в финале Олимпийских игр 2008 года, а также поразил ворота Бразилии в финале Кубка Америки 2021 года.

Кроме того, Ди Мария также забивал в финалах Финалиссимы, Суперкубка Франции и Кубка французской лиги.

В текущем сезоне аргентинский футболист выступает в составе туринского "Ювентуса".