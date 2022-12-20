В раздевалке сборной Франции на ЧМ-2022 была «крыса»

Защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар обвиняется партнерами по сборной Франции в том, что по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре он сливал информацию журналистам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает портал Bayern & Germany, Павар был одним из главных любимчиков главного тренера Дидье Дешама, и несмотря на низкий уровень игры на старте турнира он попал в основу на игру с Австралией, из-за чего у других игроков возникли вопросы к тренерскому штабу.

На одной из тренировок Павару были сделаны замечания от наставников, на что он в ответ начал грубить, что вызвало недовольство со стороны остальных футболистов.

Также сообщается, что Павар оставлял неуместные замечания партнерам по сборной, находясь на скамейке запасных, что в итоге привело к созданию токсичной атмосферы вокруг команды.

Особенно ярко Павар высказывал недовольство по ходу финальной игры против Аргентины, что вызвало гнев у главного тренера Дидье Дешама.