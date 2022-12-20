Сотни тысяч аргентинцев перекрыли Буэнос-Айрес

Сотни тысяч фанатов перекрыли весь центр Буэнос-Айреса. Поклонники самого популярного вида спорта встретили свою сборную, чемпионов мира по футболу, как национальных героев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, капитан аргентинской команды, Лионель Месси, практически не расставался с золотым кубком от трапа самолёта и во время почти всего триумфального вояжа на крыше специального автобуса.

Месси и команда, кажется, были так увлечены празднованием, что едва не выпали из автобуса в последний момент успели пригнуться, когда на пути возникли электро-провода уличного освещения.