https://news.day.az/sport/1521478.html «ПСЖ» хочет купить лучшего молодого игрока ЧМ-2022
«ПСЖ» хочет купить лучшего молодого игрока ЧМ-2022
Аргентинский полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".
Как передает Day.Az, об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, руководство парижского клуба хочет усилить конкуренцию в команде. Также Фернандесом интересуются "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити" и ряд других топ-клубов.
Напомним, что Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира - 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
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