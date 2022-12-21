«ПСЖ» хочет купить лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Аргентинский полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Как передает Day.Az, об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, руководство парижского клуба хочет усилить конкуренцию в команде. Также Фернандесом интересуются "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити" и ряд других топ-клубов.

Напомним, что Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира - 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.