Лига чемпионов: результаты матчей "РБ Лейпциг - М.Сити", "Интер" - "Порту"

Сегодня, 23 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "РБ Лейпциг" принимал "Манчестер Сити". Команды встретились на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион".

Первые минуты встречи прошли в равной борьбе практически без моментов. Однако это не помешало "Манчестер Сити" выйти вперёд на 27-й минуте после ошибке немцев в обороне, результатом которой стал гол Рияда Мареза после передачи Илкая Гюндогана. После этого "горожане" отдали инициативу в этом матче хозяев.

Футболисты "Лейпцига" долгое время владели мячом во второй половине. Игра практически полностью проходила на половине поля гостей, которые сосредоточились на проведении редких контратаки. В итоге хозяева воспользовались своим преимуществом, когда на 70-й минуте Йошко Гвардиола переправил мяч в сетку ворот после навеса Марцеля Хальстенберга.

Оставшиеся минуты прошли практически без моментов, на что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола никак не отреагировал - испанский специалист не сделал за 90 минут ни одной замены. Матч завершился вничью - 1:1. Всё решится в ответной игре, которая пройдёт 14 марта.

Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Интер" принимал "Порту". Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане.

В первом тайме "нерадзурри" больше владели мячом и периодически угрожали воротам гостей, но открыть счёт не сумели. Во втором тайме команды владели мячом уже поровну, но больше возможностей для взятия ворот имели именно португальцы. Но чрезмерные старания команды в итоге привели к неудаче, когда на 78-й минуте нападающий "Порту" Отавио получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве.

У миланцев оставалось не так много времени, чтобы воспользоваться численным большинством, но этого команде Симоне Индзаги всё-таки хватило. На 86-й минуте нападающий Ромелу Лукаку сумел открыть счёт в этой встрече после подачи углового. В итоге мяч бельгийца стал победным для "Интера" - 1:0. Ответная игра пройдёт 14 марта.