Скандальный фаворит, индийский десант, $12 000 за победу

Стартующий сегодня традиционный шахматный турнир Baku Open на сей раз будет примечателен по многим причинам. Соревнование, посвященное 100-летию Гейдара Алиева, станет одним из первых после матча за мировую корону в Астане, где Динг Лирен обыграл на тай-бреке Яна Непомнящего. Интересен и состав его участников, где рейтинг-фаворитом является американский гроссмейстер Ханс Ниманн. К тому же, предстоящий розыгрыш можно рассматривать в качестве репетиции к июльскому Кубку мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Baku Open можно назвать фестивалем, состоящим из трех различных турниров. Естественно, основное внимание сосредоточено на главном, на который заявились 140 участников из 23-х стран.

Обращает на себя внимание и солидный призовой фонд в 55 000 долларов США - победитель получит $12 000 в дополнении к Кубку. В целом, призовыми являются первые двадцать мест, а, например, шахматист, занявший десятую строчку, получит $1000.

Среди участников будет лишь один семисотник. Это Ханс Нимман, который известен не столько своими результатами, сколько судебной тяжбой с Магнусом Карлсеном. Норвежец в прошлом году обвинил американца в "читерстве", а тот в ответ потребовал $100 000 000 за ущерб, нанесенный репутации. Впрочем, все это не мешает карьере Ниманна, державшего первую доску своей сборной на командном чемпионате мира в Израиле, а в дальнейшем выступавшего на турнире в Сент-Луисе. Там одним из его соперников был Ниджат Абасов, сыгравший с американцем вничью. Пути обоих шахматистов пересекутся в Баку и, возможно, мы увидим еще одну очную партию в их исполнении.

Среди хозяев доски также можно выделить Рауфа Мамедова, имеющего четвертый стартовый номер, Эльтаджа Сафарли, Мисратдина Искендерова, Айдына Сулейманлы. Среди зарубежных участников второй рейтинг имеет Александр Предке (Сербия), а третий - Антон Коробов (Украина).

Обращает на себя многочисленный состав индийских шахматистов. В Баку сыграют тридцать представителей этой страны, включая Панаяппана Сетурамана. Также за доску сядут такие крепкие игроки, как Леон Мендонка и один из юных индийских талантов Адитья Миттал.

Одним словом, Baku Open обещает серьезную интригу. Турнир пройдет в девять туров по швейцарской системе и завершится 12 мая.

