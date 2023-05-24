Азербайджанские шахматисты - рейтинг-фавориты Евроигр

Азербайджанские гроссмейстеры будут фаворитами Европейских Игр в Кракове. Организаторы уже опубликовали полный состав участников шахматного турнира, в соотвествии с которым у нашей команды, в которую вошли Шахрияр Мамедъяров и Гюнай Мамедзаде, будет первый стартовый номер в соотвествии с наиболее высоким средним рейтингом.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, соревнование шахматистов, вошедшее в сопутствующую программу Евроигр, пройдет 19 июня в Оперном театре Кракова. В течении одного дня игроки проведут как круговой турнир в парном рапиде, так и матчи в плей-офф, и он может задать темп всему мультифоруму. Еще несколько месяцев назад национальная федерация определилась с составом и привлекла сильнейших шахматистов - Мамедъярова и Мамедзаде. Затем слово взяли организаторы, заручившиеся согласием обладателя Кубка мира, участника турнира претендентов Яна-Кшиштофа Дуды. А пару в сборной ему составит Оливия Киолбаса, в эти дни выступающая вместе с Мамедзаде на четвертом этапе Гран-при в Никосии. И Гюнай уже оформила победу над соперницей в первом туре.

Примечательно, что в составе некоторых других команд выступят игроки, так или иначе имеющие отношения к азербайджанским шахматам. Например, в составе Румынии заявлен Кирилл Шевченко, на протяжении нескольких лет выступающий за клуб "Вугар Гашимов" в еврокубке. Он будет играть в паре с Ириной Булмагой.

А за Украину сыграет Наталья Букса, являющаяся супругой нашего гроссмейстера Рауфа Мамедова. Она выступит вместе с Андреем Волокитиным.

Надо отметить, что состав сборных формировался на основе рейтинга национальных федераций на начало января текущего года. На Евроиграх сыграют восемь сборных. В состав Испании вошли Хайме Сантос и Анна Матнадзе, Израиль представят Максим Родштейн и Марсель Эфроимски, Армения делегирует Шанта Саргсяна и Элину Даниэлян, а Нидерланды сделали выбор в пользу Бенджамина Бока и Элин Роэберс.

Турнир ожидается с большим интересом, учитывая его формат и принадлежность к Евроиграм. Сейчас, когда быстрыми шахматами никого не удивишь, а элита все чаще "рубится" в рапид и блиц, парные соревнования достаточно редки и уникальны по своей сути. И Евроигры могут стать той площадкой, которая будет способствовать продвижению игры на последующие мультифорумы. Так что Краков обещает нашим шахматистам увлекательное турнирное приключение.