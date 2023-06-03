Милан готовится продлить контракт со своей звездой

"Милан" договорился о новом контракте с нападающим Рафаэлем Леау. Стороны подпишут соглашение до 2028 года, о чём будет объявлено в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об это пишет журналист Антонио Вителло в Twitter.

Согласно сведениям источника, сумма отступных в новом контракте Леау с "Миланом" составит € 175 млн. 23-летний португалец будет получать в итальянском клубе € 5 млн и бонусы за сезон.

Ранее мы писали о том, что Милан готовится подписать сына легендарного игрока.