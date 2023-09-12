Сборная Португалии без Роналду одержала самую крупную победу в своей истории

Национальная команда Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив сборную Люксембурга в матче шестого тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 со счетом 9:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого матча самым крупным счетом, с которым португальская сборная одерживала победы, был 8:0 - с таким результатом португальцы дважды выигрывали у сборной Лихтенштейна (1994 и 1999 год) и с таким же счетом разгромили команду Кувейта в 2003 году.

Поединок между Португалией и Люксембургом, который состоялся 11 сентября, пропустил португальский нападающий Криштиану Роналду. Причиной его отсутствия стала дисквалификация, которую тот получил из-за перебора желтых карточек. Авторами дублей в составе португальцев стали Гонсалу Инасиу, Гонсалу Рамуш и Диогу Жота. Еще по одному мячу забили Рикарду Орта, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс.

Португалия одержала шесть побед в шести матчах квалификации на Евро-2024, сборная возглавляет группу J, забив 24 мяча и не пропустив ни одного при этом. В этой группе также выступают сборные Лихтенштейна, Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии.