Радует, что государство держит спорт и СМИ в центре внимания

Отрадно, что в Азербайджане начинает действовать новый медиа-ресурс. Особенно радует то, что государство уделяет внимание спорту и СМИ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил двукратный чемпион мира по борьбе Рафиг Гусейнов во время выступления на презентации проекта АМИ Trend "Спорт и Мы" (idman.biz).

"Мы, как спортсмены очень рады, что инциатором этого проекта выступает точный и беспристрастный медиа-ресурс АМИ Trend. Чем больше будет таких проектов, как "Спорт и Мы" (idman.biz), тем больше будет точного и беспристрастного освещения успехов наших спортсменов.

Это нас очень радует. Несмотря на недостатки социальных сетей и информационных ресурсов в современную эпоху, запуск такого медиаресурса, я уверен, направит нашу молодежь и спортсменов на правильный путь", - добавил он.

Отметим, что сегодня состоялась церемония презентации спортивного портала "Спорт и Мы" (idman.biz) - проекта Агентства международной информации (АМИ)Trend.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, а также другие официальные лица и представители общественности.

Было отмечено, что на сайте idman.biz будет размещаться информация обо всех видах спорта. Сайт будет функционировать на азербайджанском, русском и английском языках. Благодаря уникальным техническим возможностям, профессиональным специалистам и командной работе новости будут транслироваться одновременно на трех языках.