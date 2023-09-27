"Никогда не забуду задачу, данную нам нашим командиром по направлению Гарагёль - Гафан"

"Я вступил в войну добровольно. В первые дни войны, конечно, все волновались. Наши родители и родственники были в страхе. Но стоять на страже Родины - священный долг каждого из нас".

Как передает Day.Az, об этом профессиональный боец ​​ММА Тофиг Мусаев заявил в интервью сайту İdman.biz.

Сегодня исполнилось 3 года с начала Отечественной войны Азербайджана. В ответ на очередную военную агрессию Армении против Азербайджана, начавшуюся 27 сентября 2020 года, наш народ под руководством Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Ильхама Алиева начал Отечественную войну с целью освобождения оккупированных земель. . Представители спортивной общественности - спортсмены, судьи и тренеры - были среди тех, кто проявил героизм в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, что является нашим делом Права и Чести.

Мусаев, участвовавший с первого дня в 44-дневной отечественной войне, заявил в День памяти, что присутствие на поле боя известных людей придало большую мотивацию нашим солдатам: "Мне, как бойцу, это доставило огромное удовольствие. Для меня, как офицера запаса на учебной станции, было большой честью научить их стрелять из оружия, быть рядом с ними. После этого мы отправились на поля сражений. Это прекрасное чувство - быть с нашими солдатами, сражаться плечом к плечу с ними".

Мусаев рассказал, что одно событие войны запечатлелось в его памяти на всю жизнь: "Мы вместе с личным составом успешно выполнили задание, данное нам командиром нашей воинской части Оруджем Абдуллаевым в направлении Гарагёль - Гафан. Я никогда не забуду это событие. Поскольку это секретная информация, я не могу раскрыть все. Но мы хорошо справились с задачей".

Наш боец ​​ММА также рассказал о важности участия в соревнованиях со статусом страны-победительницы после Отечественной войны: "Это действительно чувство гордости - участвовать в соревнованиях в качестве страны-победительницы после войны. Они уже знают нас как страну-победительницу. Действительно приятно испытывать это чувство. К счастью, нам удалось это сделать".