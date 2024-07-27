Южная Корея будет жаловаться в МОК на Францию

Сборная Республики Корея на Олимпийских играх в Париже была неверно объявлена, при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене дикторы использовали название другой страны - КНДР. Южнокорейские власти добиваются встречи с главой МОК Томасом Бахом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Судно с южнокорейскими атлетами было 48-м по счету. Французский и англоязычный диктор при их появлении объявили "Корейскую Народно-Демократическую Республику". В то же время текстовая информация на английском языке, появившаяся на экране, была корректной - о Республике Корея. Ошибки при появлении спортсменов из КНДР, лодка которых была 153-й по счету в параде, не было.

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея заявило, что добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за инцидента. На церемонии присутствовала заместитель министра Чан Ми Ран, она попросила о беседе.

Помимо этого Сеул может выразить свое недовольство Парижу. "Мы также попросили министерство иностранных дел передать Франции серьезную жалобу на правительственном уровне", - заявили в южнокорейском министерстве спорта. Национальный олимпийский комитет Республики Корея попросил французских организаторов впредь не допускать подобных ошибок.

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