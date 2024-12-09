Очередная мечта Бахрама Раджабзаде

"Я растрогался. Я очень горжусь тем, что мой народ поддерживает меня".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое заявление сделал азербайджанский боец ММА Бахрам Раджабзаде.

Он прокомментировал свою победу в поединке с северомакедонцем Даниэлем Стефановски на турнире "Glory".

После того как он одержал победу над соперником в двух раундах, 32-летний Раджабзаде выразил благодарность болельщикам и организатору соревнования Робби Тиммерсу. "Я чувствую себя прекрасно, несмотря на то, что провел много боев. Если есть такая поддержка, по-другому быть не может. У меня есть план на следующий год. Я хочу провести бой за пояс. Робби Тиммерс, фанаты этого хотят", - отметил он.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге Бахрам Раджабзаде провел 74 боя, из которых 70 завершились победой, а 4 - поражением.