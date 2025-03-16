«Рейнджерс» победили «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" 15 марта обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передает Day.Az, встреча прошла 15 марта и завершилась со счетом 4:0.

В составе нью-йоркской команды дубль оформил нападающий Винсент Трочек, также шайбами отметились форварды Алексир Лафренье и Артемий Панарин. Российский нападающий также записал на свой счет одну результативную передачу.

Другой россиянин в составе "Рейнджерс", вратарь Игорь Шестеркин, в свою очередь, отразил 21 бросок соперника и оформил пятый шатдаун в сезоне. Он был признан первой звездой матча, а Панарин - второй.

"Рейнджерс" занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ с 72 очками, "Коламбус" находится строчкой ниже с 70 баллами.