Азербайджанец близок к подписанию контракта с бельгийским клубом

18-летний казахстанский нападающий азербайджанского происхождения Рауль Аллахвердиев близок к переходу в бельгийский "Гент".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первой половине апреля он отправится в Бельгию для подписания контракта. Первоначально форвард будет выступать за молодежный состав клуба (U-21).

Аллахвердиев, родившийся и начавший карьеру в Казахстане, дебютировал в профессиональном футболе в 15 лет, сыграв за столичный "Женис". Уже в 2023 году он вошел в топ-50 самых дорогих игроков своего возраста по версии Transfermarkt, заняв 45-е место с оценочной стоимостью 175 тысяч евро - лучший показатель среди казахстанских футболистов его года рождения.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляла Ассоциация футбольных федераций Азербайджана. Несмотря на азербайджанские корни, Аллахвердиев выразил желание выступать за сборную Казахстана.