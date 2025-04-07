https://news.day.az/sport/1742668.html Тренер по фитнесу дал рекомендации мужчинам после 30 Фитнес-эксперт Роджер Такахаши назвал самую эффективную тренировку для мужчин после 30 лет. Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today. Такахаши рекомендовал включить в тренировку подтягивания, жим лежа, становую тягу, присед со штангой на спине, а также жим над головой.
Тренер по фитнесу дал рекомендации мужчинам после 30
Фитнес-эксперт Роджер Такахаши назвал самую эффективную тренировку для мужчин после 30 лет.
Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.
Такахаши рекомендовал включить в тренировку подтягивания, жим лежа, становую тягу, присед со штангой на спине, а также жим над головой. При выполнении последнего упражнения работают квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, пресс и мышцы нижней части спины.
Тренер посчитал, что после тридцати лет лучше всего отдавать приоритет тренировкам на все тело, силовым тренировкам и кардионагрузкам. Сеансы должны длиться более двадцати минут и проводиться два-три раза в неделю.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре