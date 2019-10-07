Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthansa объявила Баку

Городом месяца.

Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан "Страной огней", сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.

Рассказывая о Баку, как о крупнейшем городе на Южном Кавказе, авиакомпания

называет ее драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особенно отмечая

ночную красоту Приморского бульвара, Lufthansa называет Бакинский бульвар

местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.

Авиакомпания также рассказывает об Ичеришехер, уподобляя его лабиринту.

По мнению Lufthansa, современные и исторические архитектурные памятники

придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также

авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и

современности азербайджанского общества.

На своей странице Lufthansa, называя Баку известным мегаполисом

расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.



Отметим, что Lufthansa традиционно выбирает "Город месяца". И это создает

большие возможности для продвижения туристического потенциала этих городов.



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