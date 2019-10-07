Международная авиакомпания выбрала Баку Городом месяца
Ведущая немецкая и вторая в Европе авиакомпания Lufthansa объявила Баку
Городом месяца.
Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан "Страной огней", сравнивает ночной Баку с вечно движущимся пылающим городом.
Рассказывая о Баку, как о крупнейшем городе на Южном Кавказе, авиакомпания
называет ее драгоценной жемчужиной Каспийского моря. Особенно отмечая
ночную красоту Приморского бульвара, Lufthansa называет Бакинский бульвар
местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.
Авиакомпания также рассказывает об Ичеришехер, уподобляя его лабиринту.
По мнению Lufthansa, современные и исторические архитектурные памятники
придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Также
авиакомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и
современности азербайджанского общества.
На своей странице Lufthansa, называя Баку известным мегаполисом
расположенным между Европой и Азией, пригласила всех посетить Азербайджан.
Отметим, что Lufthansa традиционно выбирает "Город месяца". И это создает
большие возможности для продвижения туристического потенциала этих городов.
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