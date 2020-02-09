Несмотря на популярность самолетов, поезд по-прежнему остается самым распространенным и доступным способом путешествовать. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о неочевидных услугах, которыми можно воспользоваться в поезде.

Во-первых, если вы купили билет, а потом решили уехать раньше - на несколько дней или часов - то можно просто предъявить его кассиру и спросить о наличии свободных мест. Ничего доплачивать не нужно.

Во-вторых, вы можете проводника попросить застелить вам постель. Более того, проводники обязаны помочь с бельем пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Не забывайте, что вы также имеете право взять ремни безопасности, если едете на второй полке.

В-третьих, вы имеете право получить у проводника стакан и чайную ложку, даже если вы не заказываете чай или кофе. Требование обязательно что-то купить неправомочно.

В-четвертых, вы можете попросить базовые лекарства - они должны быть в аптечке каждого вагона - а также необходимые мелочи вроде ножниц, ниток с иголками или щетки для обуви.

Кроме того, если в дороге вам стало скучно, можно позаимствовать у проводника домино, шашки или шахматы. Естественно, бесплатно.

Правда, есть вероятность, что конкретно в вашем вагоне чего-нибудь может не быть, тогда обратитесь в соседний вагон.

