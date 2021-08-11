Французы массово едут в Бельгию, чтобы сходить в рестораны

Во Франции с понедельника, 9 августа, расширили зону применения санитарных пропусков до ресторанов, кафе и парков. На фоне чего французы стали массово ездить к ближайшим соседям - в Бельгию, сообщает издание "DH les Sports +", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жители Франции, которые еще не привились против коронавирусной инфекции и не получили пропуск, пересекают границу.

Как заявил эпидемиолог Нико Спейбрук, французы, решившие проехать более чем 600 км до Бельгии, создают риск.

При этом все будет зависеть от того, сколько людей без французского санитарного пропуска пересечет границу.

"Если их тысячи, риск может быть значительным", - предупреждает эксперт о риске распространения COVID-19.

Также Спейбрук считает, что коронавирус может проникнуть в бельгийские пограничные районы.

В кабинете министра здравоохранения Франка Ванденбрука добавили, что отслеживают эпидемиологическую ситуацию.