Волшебный осенний лес в Огузе
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Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram чарующими снимками из осеннего леса в окрестностях села Халхал Огузского района.

"Осень - запах осеннего леса. Халхальский лес. Огуз, Азербайджан", - говорится в подписи к публикации.

Day.Az представляет вниманию читателей эти фотографии.