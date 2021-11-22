https://news.day.az/tourism/1406479.html Волшебный осенний лес в Огузе - ФОТО в блоге Лекина
Волшебный осенний лес в Огузе - ФОТО в блоге Лекина
Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram чарующими снимками из осеннего леса в окрестностях села Халхал Огузского района.
"Осень - запах осеннего леса. Халхальский лес. Огуз, Азербайджан", - говорится в подписи к публикации.
Day.Az представляет вниманию читателей эти фотографии.
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