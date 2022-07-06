Можно ли забронировать новогодние каникулы сейчас?

Новый год для многих ассоциируется как с подарками, волшебством, снегом и сказочными карнавальными костюмами, так и долгожданными зимними каникулами. Часть граждан, конечно, хотят в это время отдохнуть, провести время дома в кругу семьи за просмотром новогодних концертов и фильмов или же принимая друзей и родственников за праздничным столом. Среди вариантов также поехать куда-то в любимые районы или же отметить праздник в региональных отелях, в которых 3-4 дня отдыха обходится как бюджетный зарубежный тур.

Вместе с тем, конец года после летних отпусков самая интересная пора для путешествий. В Азербайджане обычно на Новый год отдыхают 5-6 дней, и многие стараются воспользоваться этой возможностью и сбежать в любимые, желанные страны или курорты.

Новый год наступает летом?

Согласно пословице "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Многие используют этот девиз и смело бронируют туры за ранее. И тут действует негласный "закон джунглей" - насколько раньше задумаешься, настолько дешевле обойдется. Поэтому не удивляйтесь если услышите от опытных путешественников, что они приобрели билеты или туры уже летом. К примеру, авиакомпания Buta Airways еще с апреля открыла продажу билетов на зиму в некоторых направлениях, в том числе в Стамбул. И буквально за 2-3 дня все дешевые билеты в этих направлениях были полностью раскуплены на весь зимний сезон. Таким образом, те, кто задумался летом о зимнем направлении, то билет в одном направлении в Стамбул обошелся в 55 манатов, остальные же этот билет приобретут как минимум за 250-300 манатов, то есть в 5-6 раз дороже.

А вот билет Баку-Тбилиси-Баку на Новый год все еще можно купить на сайте Buta Airways за 139 манатов

Этот же "закон джунглей" действует и в отношении бронируемых отелей. Индивидуальные путешественники, которые сами покупают билеты, сами же делают брони в отелях посредством букинг-сайтов. Учитывая популярность путешествий на Новый год, многие опытные путешественники бронируют сайты также рано - с лета и даже с весны. Вы спросите почему? Дело в том, что многие отели повышают стоимость номеров на этот период с приближением праздника, повышением спроса и при уменьшении номерного фонда. Таким образом, количество заманчивых и более дешевых предложений в отелях снижается и доходит до пика уже к ноябрю. Вывод - отели и билеты желательно бронировать заранее, то есть летом.

Самые популярные направления

Выбор направления полностью зависит от пожеланий и бюджета самого туриста. Так, часть бакинцев, которые за зимний сезон часто не видят снега, предпочитают активный отдых и туры на горнолыжные курорты Турции, Грузии, России, Австрии, Украины, Болгарии и других стран. В последние годы зимой можно отправиться в сказочную Лапландию, Финляндию - благо местные турагентства предлагают и подобные туры на родину Санта-Клауса.

Часть туристов используют Новый год и Рождество для того, чтобы погостить в Европе в Праге, Париже, Будапеште, Риме, Вене, Афинах, немецких и польских городах. Ну и конечно, все еще популярно празднование прихода Нового года в России и Украине. Хотя, учитывая дестабилизацию обстановки в этих странах, желающих отмечать праздник в них этой зимой, скорее всего, будет явно меньше.

Те, кого замучил холод, предпочитают теплые страны и пляжные курорты. Среди них можно перечислить ОАЭ, Египет, Таиланд, Гоа, Катар, Вьетнам, Бали, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Занзибар, Мексику, Кубу и многие другие курорты. В некоторые из этих стран и курортов есть прямое авиасообщение и можно без труда добраться, а в остальные, в зависимости от стойкости туриста, требуется долгий перелет и соответственно больше затрат и времени на отдых.

Первые ласточки

Некоторые турагентства уже сейчас предлагают новогодние туры из Баку. Так, недельный тур в Прагу (с 28 декабря по 4 января) обойдется в $1315. В пакет входит авиаперелет с багажом, трехзвездочный отель с завтраком в центре города и трансфер. Подобный тур можно оплачивать и частями кредитными картами. Стоимость пятидневных туров в Дубай на сегодня начинается с $950 с условиями проживания в трехзвездочных отелях (четыре звезды - c $1150). В турпакет входит авиаперелет, трансфер, отель на базе завтраков, страховка. Учтите, что дополнительно надо оплачивать и визу, которая обходится в $90-100. Относительно стандартными и популярными можно назвать новогодние туры в Стамбул - в зависимости от количества дней и уровня отелей цены на турпакеты начинаются примерно с $500.

Один из интересных туров, которые уже сейчас есть в продаже, - предновогодний рождественский тур в страны Бенилюкса и Францию. Перелетом из Стамбула вы посетите множество городов, среди которых Амстердам, Делфт, Роттердам, Гаага, Брюссель, Брюгге, Париж, Страсбург, Кольмар. Люксембург и другие. В пакет стоимостью от 1149 евро, входят авиаперелет, отели с завтраками, трансферы на автобусах, гид на протяжении всего тура, панорамные экскурсии по городам. Визовые услуги придется оплатить дополнительно.

Но все же, большинство турагентств сегодня занято продажей турпакетов на лето. В офисе одной из популярных азербайджанских туркомпаний нам сообщили, что сейчас готовых турпакетов на Новый год еще нет. "При обращении в наш офис туристу необходимо выбрать направление. К примеру, на Новый год часто заказывают теплый Дубай или Шарм-аль-шейх или же соседнюю Турцию. Часто граждане Азербайджана выбирают и европейское направление. И обычно мы на основе пожеланий и предпочтений в индивидуальном порядке подсчитываем конкретный тур и представляем клиенту", - сказали в туркомпании.

Негативный отпечаток

Отдых отдыхом, но есть и негативные факторы, влияющие последние три года на туризм. И это, в первую очередь, пандемия коронавируса, которая, по словам руководителей Всемирной организации здравоохранения, далека от завершения. Даже сегодня ежедневно в мире фиксируются случаи заражения COVID-19 более 200 тысяч человек, а в активной фазе болезни находятся более 20 млн человек. Эксперты ВОЗ не исключают, что осенью вновь может начаться вспышка пандемии. Причем, Всемирная организация предупреждает, что это не единственная проблема в области общественного здравоохранения. Медики продолжают сражаться с Эболой в Конго, изучают ситуацию с распространением обезьяньей оспы и гепатита неизвестной этиологии и пытаются справиться с гуманитарными кризисами в горячих точках, в том числе в Украине.

Конфликт повысил не только цены перелетов и отелей, но и повлиял на цены на продукты питания во всем мире.

Таким образом, учитывая факторы пандемии и военных действий, сложно предугадать ситуацию зимой и соответственно покупать авиабилеты и бронировать отели за многие месяцы вперед. Во всяком случае, целесообразней сейчас бронировать отели с возможностью ее отмены без штрафов. Остается надеяться, что мир как можно скорее оправится от катаклизмов, а туристы не будут больше иметь препятствий для путешествий.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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