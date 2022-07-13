Известная авиакомпания потеряла летевшего без родителей ребенка

Американская авиакомпания American Airlines потеряла 12-летнего ребенка, севшего на рейс без родителей. О ситуации рассказала мать девочки на своей странице в TikTok. На вирусный ролик, набравший около двух миллионов просмотров, обратили внимание в Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам американки Моники Джиллиам (Monica Gilliam), она отправила свою дочь одну на встречу с отцом рейсом известной авиакомпании из Чаттануги (штат Теннесси) в Майами - для этого женщина оплатила услугу сопровождения несовершеннолетних в размере 150 долларов.

Однако после приземления борта в Майами с женщиной связались сотрудники American Airlines и сообщили, что ребенок "пропал без вести". Как выяснилось позже, подросток попрощалась с членами экипажа и самостоятельно покинула самолет. Какое-то время девочка одна блуждала по аэропорту, не зная, куда ей дальше идти, - впоследствии она связалась с отцом по FaceTime и смогла покинуть терминал.

По словам Джиллиам, сотрудники авиакомпании были обязаны сопроводить ребенка до нужного выхода из аэропорта. "Больше не собираюсь летать рейсами American Airlines, то, что они сделали, непростительно", - заявила американка. В American Airlines ответили, что расследуют обстоятельства произошедшего.