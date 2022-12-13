https://news.day.az/tourism/1518971.html Назван аэропорт года
Назван аэропорт года
Международный аэропорт Дубая признан аэропортом года по итогам конкурса Aviation Business Awards 2022.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Al Arabiya", об этом сообщили организаторы церемонии.
Номинация "непревзойденные достижения в бизнесе" была присуждена за показатели, продемонстрированные воздушными воротами Дубая в 2022 году. За первую половину 2022 года услугами воздушной гавани воспользовались 28 млн пассажиров.
Отметим, что аэропорт Дубая получает эту награду восьмой год подряд.
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