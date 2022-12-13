Туристам сообщили, как найти скрытые камеры в номере отеля

Туристам, сильно озабоченным собственной безопасностью от вероятных скрытых камер в номере отеля или снятой квартире, раскрыли простейший способ поискать "жучков", даже если камера телефона не способна фиксировать инфракрасный сигнал, "выдающий" камеру. Для этого, как уверяет Аарон Бонд, частный сыщик и эксперт по безопасности Bond Rees, вполне хватит выключенного в номере света и рулона туалетной бумаги, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Советы, которые раздаёт туристам эксперт, следующие: "Самый дешевый и самый эффективный способ найти спрятанный объектив камеры в вашем номере - выключить весь свет в вашей комнате и закрыть все шторы и жалюзи. Затем возьмите внутреннюю часть рулона туалетной бумаги и поднесите ее к одному глазу, закрывая другой. Объективы камер блестят, когда на них падает свет, а использование рулона туалетной бумаги поможет вашим глазам сфокусироваться и значительно облегчит поиск этих навязчивых устройств".

Он советует особое внимание обратить на углы комнаты, а также разнообразные "труднодоступные возвышенности", вроде угла шкафа или кондиционера. Такая позиция даёт камере хороший обзор.