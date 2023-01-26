Загадочное заболевание в Северной Корее: закрыт въезд в Пхеньян

Согласно распоряжению руководителя КНДР, жителям столицы страны нужно мерить температуру 4 раза в день и отчитываться перед врачами по телефону, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Руководство Северной Кореи закрыло въезд в Пхеньян из-за непонятного респираторного заболевания. Неизвестно, идет ли речь о вспышке коронавирусной инфекции или же о чем-то другом. В течение пяти дней жители города будут находиться в своих домах и измерять температуру тела.

Эту информацию подтвердила местная пресса. Сообщается, что был установлен "особый антиэпидемический период", в течение которого представителей зарубежных делегаций попросили не выходить за пределы посольств.

О COVID-19 в сообщении правительства не сообщается, но упоминается об "увеличении случаев повторных заболеваний гриппом и другими респираторными болезнями".

В июле северокорейские власти предположили, что вспышка коронавирусной инфекции в стране произошла из-за тех, кто контактировал с воздушными шарами, прилетевшими из Южной Кореи. Однако к августу уже было объявлено о победе над вирусом. Точные данные о заболеваемости власти не сообщают, поэтому сложно сделать вывод о последствиях пандемии в этой закрытой стране.