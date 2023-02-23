Туристов в Гоа начали арестовывать и штрафовать полицейские-оборотни

Оборотни-полицейские организовали банду в курортном штате Гоа в Индии, которая сначала входит в доверие к иностранным туристам, а потом задерживает и грабит их: забирает ценные вещи, наличные деньги и кредитные карты с пин-кодами. Известно как минимум об одном случае, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По данным индийской газеты Hindustan Times, аферисты ограбили японского туриста на сумму, эквивалентную 83.5 тыс. руб. При этом жалоба об ограблении от путешественника поступила в местный полицейский участок после того, как японское консульство выпустило консультативное предупреждение для своих граждан, посещающим Гоа, "сохранять осведомленность и бдительность в отношении любых действий преступных групп, нацеленных на них и и вовлекали их в хранение запрещенных веществ, а затем вымогали у них деньги".

Какие подробности инцидента известны? Ограбление произошло 28 декабря 2022 года. Двое человек втерлись в доверие к японцу, представились полицейскими и шесть дней его "обрабатывали". "Мы вместе пили в Анджуне. После этого мы поехали в дом отца Роми (Роми - один из подозреваемых). После этого я попросил их отвезти меня в хостел в Анджуне. Мы договорились встретиться перед хостелом завтра (23 декабря) в 15:00 часа дня", - вспоминал он.

На следующий день (23 декабря) аферисты продолжали тусоваться с туристом и даже одолжили ему скутер. В последующие дни они тоже встречались. Однако 28 декабря группа новоиспеченных друзей столкнулась с двумя людьми в штатском, назвавшимися полицейскими. Под неизвестным предлогом "правоохранители" задержали иностранца и оштрафовали его. "Полицейские в штатском конфисковали мой мобильный телефон, вынули все содержимое моего рюкзака и отняли у меня японские йены (150 тыс. йен). Я держал их в своей сумке", - рассказал пострадавший. Турист также утверждал, что его заставили предоставить свои кредитные карты и PIN-коды к ним. Все деньги с пластика были сняты, а японцу рекомендовали возвращаться на родину. В то же время новые знакомые путешественника тут же исчезли и перестали выходить на связь.

Дело получило резонанс только недавно, поскольку в полиции курортного штата заявляли, что никаких жалоб от японских туристов они якобы не получали. Но когда дело дошло до консульства, полиция Гоа начала реальные поиски преступников. Вскоре было установлено, что банда состоит из четырех человек, против двух уже ведется следствие, а личности остальных, которые выдавали себя за полицейских, еще не установлены.

"Полицейский участок Анджуна зарегистрировал жалобу, и расследование было начато. Мы расследуем случай мошенничества с гражданином Японии. Мы усердно работаем, чтобы собрать всю необходимую информацию и доказательства. Я лично наблюдаю за этим делом", - сообщил представитель полиции северного Гоа Нидхин Валсан.